غدا.. قافلة طبية مجانية بمطاي ضمن "حياة كريمة"

قالت هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي أنه بالتعاون بين مديرية الصحه والادارةالصحية بمطاي سيتم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية نجم التابعة للوحدة المحلية لقرية حلوة وذلك على مدار يومي الاثنين الثلاثاء الموافق ١٤ & ١٥ أبريل ٢٠٢٥ ضمن مبادرة حياة كريمة.

تضم القافلة الطبية جميع التخصصات لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين، وصرف العلاج مجاني والتحويل للعمليات إذا لزم الأمر.

تغيير حياة نصف السكان



وقال المهندسة هويده الشافعي رئيس المركز إن مبادره حياة كريمة مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة، إذ تشهد قرى الريف المصري تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.