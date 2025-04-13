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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1180 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ   دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الجمعة والسبت ، ضمن خطة شهر ابريل الجارى ، بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد.

هذا وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية  متنقلة بتخصصات " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجلدية، الفم والأسنان،  الأنف والأذن والحنجرة والجراحة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة " تردد عليها ١١٨٠ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل عدد ٤ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم  ، واتخاذ الإجراءات  اللازمة  لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين  ،هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١١١حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ١٨ حالة بالأشعة و١٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ١٨١ تحليل بمعمل الدم و ١٥ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٦ ندوات توعوية صحية حضرها ٦٢ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

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