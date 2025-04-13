موسكو: انطلاق أول طائرة روسية من طراز "إس جي-100" في رحلة تجريبية

أعلنت الشركة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية، اليوم الأحد، أن النسخة الأولية من طائرة "إس جي-100" المصنوعة في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، انطلقت في رحلة تجريبية وبلغت ارتفاعها الأقصى البالغ 12200 متر.



وذكرت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - "في اليوم العالمي للطيران والملاحة الفضائية، تغلبت طائرة سوبر جيت على قوة الجاذبية الأرضية وصعدت إلى أعلى ارتفاع ممكن لها - 12200 متر، وهو ما يسمى بالسقف العملي لهذا النوع من الطائرات".

وأوضحت الشركة أن "الطائرة التي تمت صناعتها في إطار برنامج إحلال الصناعات المحلية محل الواردات (الاستعاضة عن الاستيراد بالإنتاج الوطني)، مزودة بالأنظمة الروسية، لكن محركها من صنع روسي فرنسي مشترك".

واستغرقت الرحلة حوالي 3 ساعات، وتم اختبار نظام التحكم في الطائرة بعد تحديث البرنامج، ما سمح بتوسيع الوظائف وسلامة الطيران.

وأكدت الشركة أن التجارب كانت إيجابية، حسب تقييم الطاقم، معتبرة ذلك "خطوة أخرى نحو إصدار الترخيص" لهذا النموذج من الطائرات.

وكان النموذج الأولي لطائرة "إس جي-100" الروسية المخصصة للرحلات القصيرة، والتي صنعها مركز "ياكوفليف" للإنتاج (جزء من شركة يو آي سي التابعة لشركة روستيخ الحكومية) في كومسومولسك أون أمور، قد قامت بأول رحلة لها في 29 أغسطس 2024.

يذكر أن طائرات "إس جي-100" هي نسخة محدثة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، تمت صناعتها مع إحلال معظم المكونات الأجنبية الصنع بمكونات روسية، في إطار برنامج الإحلال محل الواردات أو الاستعاضة عن الاستيراد.

