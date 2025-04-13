إيران: ربما يتغير مكان المحادثات مع واشنطن وعُمان تواصل دور الوساطة

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن هناك احتمالية لتغيير مكان انعقاد المحادثات مع واشنطن لكن سلطنة عمان لا تزال تقوم بدور الوسيط، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، صرحت الحكومة الإيرانية، اليوم ، أن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية دارت في أجواء بناءة ومهنية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الملف النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي جرت أمس السبت في سلطنة عمان، وركّزت على الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وأوضح عراقجي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن الجانبين سيستأنفان المحادثات خلال الأسبوع المقبل. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي أجريا حديثاً مقتضباً بحضور وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، قبيل مغادرة مقر الاجتماع.

وبيّنت الوزارة أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حكومتيهما بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي والعقوبات المفروضة، مشيرة إلى أن اللقاء استمر لساعتين ونصف، وجاء في أجواء وصفتها بـ"البنّاءة" و"القائمة على الاحترام المتبادل".

كما أكدت أن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات في الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية الإيرانية أن الوفدين كانا في قاعتين منفصلتين، وأن الرسائل كانت تُنقل عبر وزير الخارجية العماني. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أحد أعضاء الوفد الإيراني قوله إن الأجواء العامة للمحادثات كانت إيجابية.