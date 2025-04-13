رئيس مدينة طاميه يتابع مواقف السيارات ويوجه بالالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طاميه، بمحافظة الفيوم اليوم سير العمل بالمواقف العامة للسيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة قانونا وتركيب ملصقات علي السيارات بمختلف المواقف بالمركز بعد تحريك سعر الوقود.

رافق رئيس المدينة فى الجولة المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القري ، والاستاذ وائل المصري مدير إدارة المتابعه ، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالمركز .

متابعة انتظام سير العمل بمحطات الوقود

كما تابع انتظام سير العمل بمحطات الوقود وتوافر المواد البترولية والالتزام باسعارها المقررة قانونا، ووجهت بالالتزام بالتعريفة الجديدة على مستوى قرى المركز.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة الإهتمام والمتابعة والوقوف على مدى التزام المواطنين والسائقين ومحطات الوقود بالأسعار المقررة قانونا.

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