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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على حارس عقار لمحاولته وضع كلب ضال داخل جوال بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على حارس عقار لمحاولته  وضع كلب ضال داخل جوال بمدينة نصر.

وجاء فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو  تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جِوال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة،  بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حارس عقار ،  مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول،  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتكرار شكاوى سكان العقار محل عمله من الكلب فقام بوضعه داخل الجِوال لإلقائه بعيداً عن العقار، و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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