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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس أحد الشعانين في كنيسة الأنبا أنطونيوس بحدائق أكتوبر

ارشيف
ارشيف
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أُقيم صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس أحد الشعانين في كنيسة الأنبا أنطونيوس بحدائق أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة والمصلين الذين توافدوا من مختلف المناطق للاحتفال بهذا العيد المبارك. ترأس القداس الأب أثناسيوس عزت، كاهن الكنيسة، بحضور الأب بولا غايث، وسط أجواء من البهجة والروحانية.

أجواء احتفالية روحانية وجماعية في الكنيسة

تزينت الكنيسة في هذا اليوم بأغصان النخيل والزهور في تقليد كنسي يعبر عن فرحة المؤمنين بعيد دخول المسيح إلى أورشليم، وهو المشهد الذي يعني عمق الترابط الروحي بين المؤمنين. وقد تلى القداس عدد من الترانيم الخاصة بعيد الشعانين، التي غمر فيها الحضور بالإيمان والفرح، كما شارك الأطفال في رفع سعف النخيل وترديد الترانيم بهمة عالية، مما أضفى أجواء من الفرح في الكنيسة.

كلمة روحية وتوجيهات من الأب أثناسيوس عزت

وفي ختام القداس، ألقى الأب أثناسيوس عزت كلمة روحية تناول فيها معاني عيد الشعانين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم ليس فقط مناسبة للفرح والاحتفال، بل هو بداية أسبوع الآلام الذي يعني تواضع المسيح وافتداءه للبشرية.

 كما دعا الأب أثناسيوس الحضور للتمسك بالحب والتسامح في حياتهم اليومية، والتفكير في معاني العيد وتطبيقها في حياتهم الروحية.

وفي النهاية، هنأ الأب أثناسيوس عزت الحضور بمناسبة عيد الشعانين، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالسلام الروحي والبركات.

أحد الشعانين أجواء احتفالية أبناء الكنيسة الأنبا انطونيوس