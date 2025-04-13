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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 25 مليون جنية في 3 محافظات

المتهم
المتهم
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واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (5 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (أكثر من 82  كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين).

مديرية أمن الجيزة
 ضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (62 كيلو جرام مواد مخدرة "شادو، إستروكس، بودر" - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير).
مديرية أمن المنيا
 ضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (10 كيلو جرام مواد مخدرة "آيس، حشيش" – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات").
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (25 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الإسكندرية مواد مخدرة