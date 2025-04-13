ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 25 مليون جنية في 3 محافظات

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (5 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (أكثر من 82 كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (62 كيلو جرام مواد مخدرة "شادو، إستروكس، بودر" - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (10 كيلو جرام مواد مخدرة "آيس، حشيش" – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (25 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.