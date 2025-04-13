أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أبريل 2025

الأحد 13/أبريل/2025 - 10:57 ص

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، في الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد، 13 إبريل 2025، وذلك بحسب أحدث تقارير بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:



أسعار اللحم الضاني



انخفض سعر كيلو اللحوم الضأن الصافي إلى متوسط 416.3 جنيه، متراجعًا بنحو 24 جنيهًا عن آخر سعر مسجل، وسط تفاوت بين المحافظات تراوح فيه السعر بين 320 و470 جنيهًا، أما اللحم الضاني بالعظام، فسجل متوسط سعر 390.7 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات، وضمن نطاق يتراوح بين 320 و450 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار اللحم البتلو

وتراجع متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي إلى 445.3 جنيه، بانخفاض بلغ 48 جنيهًا دفعة واحدة، وهو ما جعل الأسعار تتراوح بين 340 و480 جنيهًا حسب المنطقة، كما انخفض سعر البتلو بالعظم إلى 392.3 جنيه، بفارق 31 جنيهًا عن السعر السابق، ليسجل أقل سعر 300 جنيه للكيلو، وأعلى سعر عند 480 جنيهًا.



أسعار اللحم الكندوز

سجل الكندوز كبير السن انخفاضًا واضحًا، حيث بلغ متوسط سعره 350.3 جنيه بانخفاض 36 جنيهًا، في حين تراوحت الأسعار بين 300 و400 جنيه،أما الكندوز صغير السن، فقد انخفض إلى متوسط 372.3 جنيه، متراجعًا 31 جنيهًا عن السعر السابق، وتراوح سعره بين 320 و420 جنيهًا.

كما شمل التراجع فئة الكندوز متوسط السن، الذي بلغ سعره 381.5 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 24.5 جنيه، وتراوح سعره في الأسواق بين 340 و420 جنيهًا.

