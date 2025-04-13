الدفاع المدني بغزة: لا صحة لمزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني

أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، أنه لا صحة لمزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان جيش الاحتلال قد زعم، في بيان له، الأحد، أنه قصف مستشفى المعمداني بالتعاون مع جهاز (شاباك)، مدعيًا استخدامه من قبل عناصر من حركة حماس.

في المقابل، استنكرت وزارة الصحة في غزة، فجر الأحد، قصف الاحتلال للمستشفى، معتبرةً ما حدث "انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتحرك العاجل لحماية القطاع الصحي في غزة، وضمان التزام الاحتلال بالقوانين الدولية التي تحظر استهداف المرافق الطبية.