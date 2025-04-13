الداخلية تواصل ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بإرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"..وبمواجهته إعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها والمتحصلة من وقائع سرقة آخرى لدى عميله سئ النية (عامل – مقيم بدائرة القسم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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