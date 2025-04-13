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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صلاة التجنيز العام الأنبا سيداروس

ارشيف
ارشيف
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أُقيمت صباح يوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، صلاة التجنيز العام الأنبا سيداروس، أسقف منطقة عزبة النخل والمرج، من كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس “عمود الدين”. وقد تم نقل الصلاة على الهواء مباشرة للمؤمنين متابعة هذه اللحظات الروحية المهيبة.

وداع حزين: الأنبا سيداروس بين شعبه في مشهد روحاني

حضر الصلاة العديد من الآباء الكهنة والمصلين من كافة المناطق لتوديع  الأنبا سيداروس، الذي خدم منطقة عزبة النخل والمرج بمحبة وتفاني، وتجمع الجميع في أجواء من الحزن والروحانية، حيث أُقيمت الصلاة تعبيرًا عن محبة الكنيسة لهذا الأب الروحي العظيم الذي ترك بصمة واضحة في خدمة شعبه.

الأنبا سيداروس الاباء الكهنة البابا كيرلس