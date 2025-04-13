محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. صور

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيجري زيارة متنوعة إلى محافظة القليوبية تشمل مدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اللواء إيهاب سراج سكرتير عام المحافظة، الدكتور هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشاد محافظ القليوبية بجهود وزارة الاتصالات بالمحافظة في توفير البنية التحتية المعلوماتية خاصة لقرى حياة كريمة.

أكد وزير الاتصالات على أن القليوبية قريبة من القلب ولها شخصية وتاريخ من محافظات جزء من العاصمة نستطيع بها أن نساعد ونتوسع في النشاط ونؤهل العمل عن بعد والبنية التحتية المعلوماتية ومتابعة حياة كريمة وتوفير البنية المعلوماتية.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة باستقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لـوزير الاتصالات بمقر ديوان عام المحافظة، ثم يوقع الطرفان بروتوكول تعاون وبعدها يقوم بزيارة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وحميات بنها وهندسة بنها وكرياتيفا.



وتستكمل بعدها الزيارة بكفر شكر وقليوب ويكون في استقباله محافظ القليوبية وعددا من المسئولين.

وزير الاتصالات

IMG-20250413-WA0015

IMG-20250413-WA0014

IMG-20250413-WA0013

IMG-20250413-WA0012

IMG-20250413-WA0011