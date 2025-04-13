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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بدمياط لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل بدمياط لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته
 فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من الأهالى بوقوع مشاجرة وسماع صوت إطلاق أعيرة نارية.

حدوث مشاجرة بين عدة أطراف 
 بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عاطل "مصاب بشظية طلق نارى بالظهر") طرف ثان (عاطل "فر هارباً عقب إرتكابه للواقعة") وبمناقشة المصاب أقر بوجود خلافات بينه وبين المتهم  وأنه فوجئ بالمتهم يترجل من سيارته الملاكى وإطلاق أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى إصابته.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبحوزته (بندقية آلية 
2 خزينة وعدد من الطلقات – سيارة "المستخدمَين فى إرتكاب الواقعة").. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ظناً منه بأن المجنى عليه قام بتصويره فى واقعة سابقه "تم ضبطه فيها" حال تعديه على آخر بسلاح أبيض ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بدمياط لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته ضبط عاطل بسلاح أبيض ضبط عاطل بدمياط لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته بدمياط المشاجرة