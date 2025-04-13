أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13 أبريل 2025

الأحد 13/أبريل/2025 - 10:42 ص

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا، خلال تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، حيث زادت أسعار بعض الخضراوات كالكوسة، والباذنجان البلدي، والبطاطس، والبصل الأحمر، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

كما زادت أسعار بعض الفواكه كالجوافة، والبرتقال الصيفي، بينما انخفض سعر الليمون البلدي.



أسعار الخضراوات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه ونصف.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيهات و8.5 جنيهًا، بتراجع جنيهين ونصف.

الكوسة تتراوح بين 7 و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و24 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 11 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.



أسعار الفاكهة



جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 65 و75 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

