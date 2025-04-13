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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قداس أحد السعف بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد "صور"

قداس أحد السعف بكنيسة
قداس أحد السعف بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد
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أدى أقباط محافظة بورسعيد، قداس أحد السعف أو أحد الشعانين، اليوم الأحد، بجميع كنائس المحافظة، وبحضور الكهنة والشمامسة وشعب الكنائس لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية.

بالصور.. قداس أحد السعف بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد

 

وصلي القداس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس بيشوي مجدي، كهنة الكنيسة، وذلك بمشاركة الأخوة المسيحيون الذين توافدوا إلى الكنيسة في أجواء من الفرحة حاملين معهم سعف النخيل وهو من أهم مظاهر الاحتفال بعيد "أحد السعف".

وانتشر بائعو السعف أمام جميع كنائس بورسعيد ، وأقبل عليهم المواطنون للشراء منهم.

ومن جانبه، أشار القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إلى أنه يحتفل الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم بعيد "أحد السعف" أو "أحد الشعانين" وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلي أورشاليم "القدس" وقد تم استقباله بالخوص الأخضر "السعف" وأغصان الزيتون كرمز للسلام.

وأكد أن استقبال المسيح بسعف النخيل دعوة للجميع لنشر المحبة بينهم ونبذ الكراهية، وأننا جميعا نسعى إلى حياة مطمئنة ولن يتحقق ذلك إلا بانتشار السلام بين كافة البشر".

وأوضح أن السعف هو قلب النخيل الأبيض اللون، و"الشعانين" تأتي من كلمة "هوشعنا أو أوصانا  " أي خلصنا في اللغة القبطية، لافتا أن هناك مظاهر للاحتفال بالعيد لدينا مختلفة، فنحن القساوسة والشمامسة نرتدي الزي الملوكي الخاص بالاحتفال بالأعياد الكبرى لدينا، وتحتفل جميع الكنائس بإقامة قداس إللهى، يتخلله دورة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، السعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم حيث تتحول نغمات الكنيسة للنغمات الحزينة وذلك لمدة أسبوعا، وفي النهاية ينتهى أسبوع الألام بعيد أحد القيامة.

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