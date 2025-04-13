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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تفاصيل حفل توزيع شهادات كورس المخطوبين بحضور أسقف المنصورة

ارشيف
ارشيف
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أُقيم حفل توزيع شهادات كورس المخطوبين (43) ، وذلك تحت رعاية الأنبا إكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها.

وقد حضر الحفل عدد من المخطوبين الذين اجتازوا الدورة بنجاح، حيث قام الأمير إكسيوس بتوزيع الشهادات عليهم، معربًا عن سعادته بتلك اللحظة التي تعد بداية جديدة للمخطوبين في حياتهم الروحية والعائلية. 

وقد تخلل الحفل كلمات تشجيعية من حول أهمية التفاهم والاحترام المتبادل في الحياة الزوجية وكيفية بناء علاقة قائمة على الإيمان والمحبة.

وفي ختام الحفل، دعا  الأنبا إكسيوس جميع المخطوبين للتمسك بالقيم المسيحية وطلب البركة من الله في حياتهم المستقبلية، كما هنأهم بالنجاح في الدورة وقدم لهم نصائح روحية تساهم في بناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة الاحترام المتبادل أسقف المنصورة وتوابعها