ذكرى عيد أحد الشعانين في طما.. لحظات مميزة تبقى حية في قلوب البسطاء

تقليد الأسقف على الدابة: زفة العيد المبهجة

في أحد أعياد الشعانين، كان شعب طما يعيش أجواء احتفالية مميزة ، كان من العادات الجميلة التي يتميز بها هذا المكان أن يقوم الأسقف، في مشهد مهيب، بالركوب على دابة ويُزفُّ إلى الكنيسة في موكب مليء بالحيوية والفرح.

يتنقل الأسقف وسط الزهور والسعف، محاطًا بالبسطاء الذين يعبرون عن فرحتهم بتلك المناسبة المقدسة، متباركين بهذا التقليد القديم الذي يبعث روح الفرح في القلوب.

الأنبا فام.. ذكرى لا تنسى وسط شعبه

كان من أبرز هؤلاء الأساقفة الذين شاركوا في هذه العادة الجميلة، الأنبا فام، لقد كان دائمًا وسط شعبه، يتنقل بين البسطاء والمحتاجين، عاكسًا روح المحبة والتواضع في كل خطوة. كان مشهد الأسقف الراحل الأنبا فام وهو يركب دابته في طريقه إلى الكنيسة، وسط البساطة والفرحة التي كانت تملأ المكان، مشهدًا رائعًا يعكس عمق العلاقة بين الكاهن وشعبه.



لكن للأسف، انقطعت هذه العادة الجميلة كما انقطع العديد من الأشياء الجميلة في تلك الإيبارشية. لكن ذكرى هذه اللحظات الرائعة تبقى حية في قلوب الناس، وستظل صور الأنبا فام وسط البسطاء، يركب دابته في مشهد من الفرح، من أبرز الذكريات التي تحاكي الأجيال القادمة.