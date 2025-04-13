وصول 63 الف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 74000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 574 شاحنة و82 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

شملت حركة الواردات 65000 طن بضائع، 198 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 376 شاحنة و16 سيارة.

قمح اوكراني

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى اليرموك وعلى متنها 63 الف طن قمح اوكراني لصالح هيئة السلع التموينية حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالأفراج عنها، والسفينة سينا.

بينما تغادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2، بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى عمان، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2276 راكب بموانيها.

