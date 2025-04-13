ضبط المتهم بفيديو وضع كلب ضال داخل جوال بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جوال بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جِوال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حارس عقار – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتكرار شكاوى سكان العقار محل عمله من الكلب فقام بوضعه داخل الجِوال لإلقائه بعيداً عن العقار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



رابط الفيديو

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1204575401015242