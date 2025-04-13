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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو وضع كلب ضال داخل جوال بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جوال بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جِوال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حارس عقار – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتكرار شكاوى سكان العقار محل عمله من الكلب فقام بوضعه داخل الجِوال لإلقائه بعيداً عن العقار.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


رابط الفيديو

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1204575401015242

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بالقاهرة وضع كلب ضال داخل جوال فيديو