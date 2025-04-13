كنيسة السيدة الوردية المقدسة تحتفل بقداس أحد الشعانين وسط أجواء إيمانية مهيبة

في أجواء من الفرح الروحي والرهبة المقدّسة، احتفلت كنيسة سيّدة الوردية المقدّسة بالمنامة صباح اليوم بقدّاس أحد الشعانين، تذكار دخول يسوع المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بسعف النخل وأغصان الزيتون وهم يهتفون: “أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائيل” (يوحنا 12: 13).



الكنيسة تعلن إيمانها بالملك السماوي، يسوع المسيح

يُشكّل هذا اليوم بداية أسبوع الآلام، وفيه تعلن الكنيسة إيمانها بالملك السماوي، يسوع المسيح، الذي جاء ليخلّص البشرية ويفتح عهدًا جديدًا من الرجاء والخلاص.





خلال القدّاس، رُفعت الصلوات من أجل السلام والخلاص لجميع النفوس، وتمّت مباركة سعف النخل، الذي حمله المؤمنون في مسيرة رمزية تعبيرًا عن استعدادهم لمرافقة المسيح في درب الآلام وصولًا إلى نور القيامة المجيدة.





كنيسة السيّدة الوردية المقدّسة بالمنامة في لبنان ، كجزء من الكنيسة الجامعة والكنيسة الكاثوليكية في العالم، تواصل استعداداتها الروحية في إطار يوبيل الرجاء 2025، سائلة الرب أن يكون هذا العيد المقدّس مناسبة لتجديد الإيمان، وتعميق روح التوبة والمحبة.