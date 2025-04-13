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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 13 أبريل 2025 - أولي جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط منفردًا مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 30,802.54 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 8,847.61 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.74%، ليغلق عند مستوى 12,180.38 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 3,207.09 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 7,159.68 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 13,684.97 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.23% ليغلق عند 38,391.79 نقطة.

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