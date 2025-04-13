إقامة قداس أحد الشعانين في دير القديس كيرلس بالجيزة

أُقيم صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس أحد الشعانين في دير القديس كيرلس بالجيزة، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة الذين تجمعوا للاحتفال بهذا اليوم المبارك.

وتزين الدير بالسعف والزهور في تقليد يعبر عن الفرح الروحي بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

ترانيم روحية

وشارك في القداس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، تخلل القداس العديد من الترانيم الروحية الخاصة بأحد الشعانين، حيث جدد المصلون تهليلهم بـ “أوصنا لابن داود”، وسط أجواء من الإيمان والروحانية.

كلمة روحية حول معاني العيد

كلمة روحية تناول فيها معاني عيد الشعانين، مؤكداً على أهمية هذا العيد في حياة المسيحيين، حيث يُعتبر بداية أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.