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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تربية بني سويف تنفذ دورة تدريبية بعنوان: "تصميم Google Form باحترافية"

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نفذت كلية التربية دورة تدريبية بعنوان: "تصميم Google Form باحترافية" ، وذلك تحت إشراف  الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة  لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا في تطوير المهارات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في هذا المجال الحيوي، وامتلاك مهارات تقنية متقدمة ، واكتساب مهارات جديدة تمكن الباحثين من ابتكار حلول مبتكره ، مؤكدا أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

الاصطناعي الدكتور منصور حسن تحليل البيانات حسن عبد الموجود ذكاء الاصطناعي