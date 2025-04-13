لبنان يحيي ذكرى الحرب الأهلية بدقيقة صمت في ساحة الشهداء

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن لبنان يحيي ذكرى الحرب الأهلية الخمسين بدقيقة صمت في ساحة الشهداء، والتي عاد منها لبنان لمدة وصلت إلى 15 عاما، بالإضافة إلى أن تبعات هذه الحرب لا تزال مستمرة على أوجه مختلفة في لبنان.

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد" مع الإعلامية رشا عماد، أن الذكرى الخمسين يحييها اللبنانيون عبر سلسلة من الفعاليات فهناك دقيقة حداد طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من كل المواطنين أن يقفوها في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بالإضافة إلى وقفة لرئيس الحكومة بشخصه وعدد من المسؤولين بساحة الشهداء وسط بيروت وستكون له كلمة بعد الوقفة بالإضافة إلى فعاليات مختلفة تنظمها الأحزاب والقوى السياسية في هذه الذكرى التي يستذكر فيها اللبنانيون آثار وتداعيات الحرب الأهلية.

وتابع أنه كان هناك كلمة بالأمس لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تحدث بها عن أمور عديدة متعلقة بالحرب الأهلية وأنه قد آن الأوان لأن يعمل اللبنانيون جميعا تحت مظلة الدولة اللبنانية وأن يكون الجيش اللبناني هو المسؤول حصرا عن حماية لبنان وأهل لبنان دون وجود سلاح غير شرعي أو أي سلاح خارج مؤسسات الدولة.