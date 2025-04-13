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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء قداس صلاة أحد الشعانين في كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط

ارشيف
ارشيف
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بدأ صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس صلاة أحد الشعانين في كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة والمصلين من مختلف الأعمار.

 وقد بدأت الصلاة في أجواء روحانية مميزة مع ترديد الترانيم الخاصة بالعيد، التي تعبّر عن فرحة المؤمنين بعيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة. كما شهد القداس مشاركة واسعة من المصلين الذين رفعوا سعف النخيل والزهور، في تقليد كنسي يعكس الفرح الروحي بمناسبة هذا العيد المبارك.

كلمة روحية حول معاني أحد الشعانين

كلمة روحية تناول خلالها معاني عيد الشعانين وأهمية هذا العيد في حياة المسيحيين، حيث يمثل بداية أسبوع الآلام ويفتتح فترة التأمل الروحي استعدادًا لعيد القيامة المجيد. 

أجواء روحانية أحد الشعانين أبناء الكنيسة