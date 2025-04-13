بحضور جماهيري كبير.. المطران فلافيانوس رامي يترأس قداس أحد الشعانين في أوغسبورغ

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والرجاء، ترأس سيادة المطران فلافيانوس رامي قبلان، الزائر الرسولي للكنيسه السريانية في أوروبا والمعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي، قداس أحد السعانين في مدينة أوغسبورغ الألمانية، بحضور جمع غفير من المؤمنين السريان المقيمين في المنطقة.

وجاء هذا الاحتفال بمناسبة دخول السيد المسيح إلى أورشليم، مستهلاً أسبوع الآلام، حيث أضفى الحضور الكثيف وتجاوب المؤمنين رونقًا خاصًا على المناسبة المقدسة.

وألقى المطران عظة مؤثرة تمحورت حول معاني الرجاء والتواضع والسلام، داعيًا المؤمنين إلى عيش روح أسبوع الآلام بالصلاة والتوبة والعودة إلى الجذور الروحية.

هذا وتُعد هذه المناسبة من أبرز محطات السنة الطقسية في الكنيسة السريانية، لما تحمله من دلالات إيمانية عميقة تلامس وجدان المؤمنين وتُعزز ارتباطهم بإرثهم الكنسي والثقافي.