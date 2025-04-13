"لا شبهة جنائية".. تفاصيل العثور على فني مشنوق داخل شقته بالدقي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات حول العثور على فني كمبيوتر مشنوق داخل شقة سكنية بالدقي، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

قرارات النيابة

كانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة وتبين أن المتوفي أقدم على الانتحار بسبب سوء حالته النفسية فصنع لنفسه مشنقة داخل الشقة السكنية وأنهى حياته.

وقررت النيابة النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وبيان عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.