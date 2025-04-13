توافد كبير للمصلين لحضور قداس أحد الشعانين في دير العذراء مريم بجبل أخميم

أقيم صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس أحد الشعانين في دير العذراء مريم بجبل أخميم، وسط أجواء من الروحانية والاحتفالات، حضر القداس عدد كبير من أبناء الكنيسة والزوار الذين توافدوا من مختلف المناطق للاحتفال بهذا اليوم المبارك.

الصلاة بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وتلى القداس العديد من الترانيم الخاصة بأحد الشعانين، التي تذكر دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وسط أجواء من الفرح والتهليل.

مشاركة مميزة من أبناء الدير والمصلين

كما شارك العديد من المصلين في ترديد الترانيم وزفة الشعانين، حاملين سعف النخيل والزهور، في تقليد كنسي قديم يعبر عن فرحتهم العميقة بمناسبة هذا العيد.

وقد تم تزيين الكنيسة بالسعف والورود، إضافة إلى الزينة الطقسية التي تحاكي التقاليد الروحية لهذا اليوم.