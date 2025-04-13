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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

توافد كبير للمصلين لحضور قداس أحد الشعانين في دير العذراء مريم بجبل أخميم

ارشيف
ارشيف
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أقيم صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، قداس أحد الشعانين في دير العذراء مريم بجبل أخميم، وسط أجواء من الروحانية والاحتفالات، حضر القداس عدد كبير من أبناء الكنيسة والزوار الذين توافدوا من مختلف المناطق للاحتفال بهذا اليوم المبارك.

الصلاة بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وتلى القداس العديد من الترانيم الخاصة بأحد الشعانين، التي تذكر دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وسط أجواء من الفرح والتهليل.

مشاركة مميزة من أبناء الدير والمصلين

كما شارك العديد من المصلين في ترديد الترانيم وزفة الشعانين، حاملين سعف النخيل والزهور، في تقليد كنسي قديم يعبر عن فرحتهم العميقة بمناسبة هذا العيد.

 وقد تم تزيين الكنيسة بالسعف والورود، إضافة إلى الزينة الطقسية التي تحاكي التقاليد الروحية لهذا اليوم.

أحد الشعانين الاحتفالات الاباء الكهنة