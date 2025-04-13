تشاهدون اليوم.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي ومباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي × بتروجت – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on sport

حرس الحدود × الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول × وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي × إبسويتش تاون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

نيوكاسل يونايتد × مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا × جيرونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 6

ديبورتيفو ألافيس × ريال مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × فياريال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو × رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا × بولونيا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا × بارما – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا × جنوى – الساعة 3 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

كومو × تورينو – الساعة 6 مساء على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × روما – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت × فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آينتراخت فرانكفورت × هايدنهايم – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إيتيان × ستاد بريست – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر × رين – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أنجيه × مونبلييه – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير × ليون – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4