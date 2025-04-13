بعد انتهاء الموسم الرمضاني.. دراما «الأوف سيزون» تستعد لموسم درامي

بعد انتهاء ماراثون دراما الموسم الرمضاني، والذي يعد الأكثر زخماً بعدد كبير للأعمال خلال ٣٠ يوما، وقدم الموسم الرمضاني عددا كبيرا من الأعمال الجيدة، التي لاقت نجاحاً كبيراً مع النقاد والجمهور، وناقشت عددا من القضايا المجتمعية الهامة، وشارك بالماراثون الرمضاني نجوم الفن المصري والعربي، وهو ما زاد من التفاف الجمهور حول الكثير من الأعمال المعروضة.

وبعد انتهاء الموسم الرمضاني يشارك عدد من النجوم في الموسم الحالي لدراما الأوف سيزون، وهو الموسم الموازي لدراما رمضان، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وحقق نسب مشاهدات كبيرة مع الجمهور، وتبدأ أعمال الأوف سيزون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدد من الأعمال الفنية، ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم هو مشاركة نجوم من أبطال الموسم الرمضاني في الموسم المقبل لدراما "الأوف سيزون".



مسلسل "آسر"

انطلق عرض مسلسل "آسر"، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حاله من الانتظار لكثير من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وذلك لارتباط الكثير من الجمهور بأحداث العمل، حيث يعد المسلسل هو النسخة العربية المعدلة من مسلسل "إيزيل" وهو عمل درامي تركي، وحقق نجاحا بعد عرضه بشكل كبير، منذ سنوات، وقدم المسلسل التركي ملحمة درامية في ذلك، خاصةً في فترة أوج انتشار الدراما التركية في العالم العربي.

بدأ المسلسل العرض الفعلي له، وبعد الحلقات الأولى من العمل، تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، وحقق نسب مشاهدات كبيرة على منصات العرض وبين رواد السوشيال ميديا.

جاءت أبرز تعليقات المتابعين والجمهور ورواد السوشيال ميديا بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، عن إمكانية تحقيق المسلسل للنجاح أكثر من نسخة المسلسل التركي، وثارت حالة من الجدل الشديد بين عشاق المسلسل التركي والذي تم عرضه منذ سنوات، وبين متابعي المسلسل الحالي المعدل.

المسلسل بطولة باسل خياط، عباس النوري، سامر المصري، خالد القيش، نادين خوري، باميلا الكيك، زينة مكي، ومجدي مشموشي.

يشار إلى أن الفنان باسل خياط غاب عن موسم دراما رمضان خلال الفترة الأخيرة، وابتعد عن السينما المصرية أيضاً.

مسلسل ٢٢٠ يوم

تنتظر أسرة مسلسل"٢٢٠ يوم"، عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والذي بدأ التصوير منذ فترة طويلة، وترددت الأقاويل عن احتمالية مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما لم يحدث.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة كريم فهمي، على الطيب، صبا مبارك، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

مشاركة في الموسم الرمضاني

شارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني بمسلسل «وتقابل حبيب»، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وتصدر الكثير من الاستفتاءات الجماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، والإخراج محمد الخبيري.

خانة فاضية "دراما اجتماعية"

تنتظر الفنانة صابرين عرض مسلسل خانة فاضية، وذلك بعد خروجه من المشاركة في السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن كان يعد للمنافسة ضمن الماراثون الدرامي لموسم رمضان.

المسلسل ينتمي للأعمال ذات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول معاناة أم من مخاطر الرعاية الصحية، والإهمال الطبى، ويقدم العمل حقوق المرضى، وقوانين الرعاية الصحية.

وبسبب قصة العمل، وطرحه لقضية مهمة وشائكة، ينتظر صناع العمل العرض وردود أفعال الجمهور، خاصةً بعد حالة التفاعل الكبير التي قدمتها القضايا المجتمعية في دراما رمضان، ومدى تفاعل الجمهور معها وتقديره لصناع الأعمال الهادفة للقضايا التي تهم المجتمع، وهو ما ينتظره كل فريق العمل بمسلسل خانة فاضية، انتظاراً لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

المسلسل بطولة الفنانة صابرين، مراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين والشباب، والمسلسل من إخراج شادى أبوشادى.