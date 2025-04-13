البطريرك الراعي: آن الأوان لتنقية الذاكرة من ويلات الحرب وبناء مستقبل يليق بلبنان

في ذكرى مرور خمسين عامًا على اندلاع الحرب اللبنانية، وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة صريحة إلى “تنقية الذاكرة” والاعتراف بأخطاء الماضي كمدخل أساسي للمصالحة الوطنية وبناء مستقبل يليق بتاريخ لبن

قداس احد الشعانين

وخلال ترؤسه قدّاس أحد الشعانين، قال الراعي: “اليوم تمر خمسون سنة على الحرب التي مزّقت حياتنا وشبابنا وشرّعت الأبواب أمام انقسامات شوهت علاقتنا بوطننا. ومن لا يتعلم من أخطائه يكررها، لذا من الضروري أن نعيد قراءة تلك المرحلة ونتصالح مع ذواتنا وتاريخنا”.

كيف نري لبنان بعيون الراعي

وأضاف: “لبنان لا يمكنه أن يستمر أسير ذاكرة مجروحة. بل يحتاج إلى تصارح حقيقي كما فعلت شعوب كثيرة سبقتنا إلى المصالحة، وهذا ما نسمّيه تنقية الذاكرة”.

وتوقّف الراعي عند رمزية هذا اليوم، قائلاً: “أطفالنا يحملون أغصان الزيتون كعلامة للسلام الذي يسكن قلوبهم. وتبريك الأغصان هو إعلان عن السلام الآتي، على أمل أن يعمّ بيوتنا ووطننا”.