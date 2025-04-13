إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أصيب شخصين بإصابات بالغة في الجسم، وحالتهم خطرها، إثر تعرضهما لحادث تصادم دراجتين ناريتين كانا يستقلانهما أسفل الكوبري العلوي أمام مستشفى التحرير، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وسقط كلاهما أرضًا وأصيب بعدة إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أسفل الكوبري العلوي ، بدائرة المركز، وإصابة شخصين في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور والذي وقع أمام مستشفى التحرير ، وتبينّ إصابة كل"محمد . ن 25 سنة، "و ابراهيم . ح .ك " 39 سنة بإصابات بالغة وحالتهم حرجه .

الدفع بمرفق إسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.