الأهلي يجهز علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى أمام صن داونز

اقترب التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي للظهور للمرة الأولى مع الأهلي على الصعيد الأفريقي خلال مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب علي معلول عن المشاركة الأفريقية منذ شهر مايو 2024 وتحديدا بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ضد الترجي التونسي بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس وغاب بسببها عن الملاعب لفترة طويلة قبل أن يعود مؤخرا.

كولر يجهز علي معلول

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تجهيز التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بالفريق في المباريات المقبلة بداية من مواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس ثنائي الجبهة اليسرى للإصابة في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري أمس.

ولم يحدد الجهاز الطبي بالأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها يحيي عطية الله وكريم الدبيس ولكن فرص لحاقهما بمباراتي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة.

عودة علي معلول للملاعب

وعاد التونسي علي معلول للمشاركة مع الأهلي بعد غياب قارب الـ10 شهور وشارك مع الفريق في مباريات كأس عاصمة مصر لتجهيزه بدنيا خاصة أنه عائد من غياب طويل وإصابة خطيرة بقطع في وتر أكيلس.

ولم يشارك "معلول" في مباريات الأهلي الأفريقية بسبب عدم الجاهزية الفنية ولكن أصبحت حظوظه كبيرة في العودة لقائمة الأهلي الأفريقية في مباراة صن داونز وتبقى مشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.