إقامة صلاة أحد الشعانين بكنيسة رئيس الملائكة الجليل بالزقازيق

أُقيمت صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، صلاة أحد الشعانين بكنيسة رئيس الملائكة الجليل بالزقازيق، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة الذين احتشدوا للاحتفال بعيد أحد الشعانين.

ترانيم واحتفاليات روحية في قداس الشعانين

ترأس الصلاة أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وشارك فيها عدد من الآباء الكهنة من الكنيسة، كما شارك العديد من المصلين في هذا الحدث الروحي الذي شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور.

وخلال الصلاة، تم ترديد الترانيم الخاصة بهذا اليوم المقدس، حيث قام الشمامسة بالزفة التقليدية وحمل المصلون سعف النخيل تعبيرًا عن فرحتهم بدخول السيد المسيح إلى أورشليم.