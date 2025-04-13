أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 أبريل 2025

الأحد 13/أبريل/2025 - 10:10 ص

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث زادت في المزارع والأسواق بنحو 3 جنيهات .



وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النجو التالي:



ارتفع سعر الدواجن البيضاء من 78 جنيها إلى 81 جنيها للكيلو، وذلك في المزارع ، بارتفاع محدود، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو.



وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100 و105 جنيهات.





أسعار البيض

تراوح سعر البيض الأبيض بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



بلغ سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 35 و41 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": بين 13 و15 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات.

كتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.



أسعار البانيه والأوراك



سعر الأوراك: بين 95 و100 جنيه.

سعر البانيه: بين هت190 و210 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60 و70 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا