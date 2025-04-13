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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس أحد الشعانين بكنيسة برهمتوش برئاسة الأنبا أغاثون

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أُقيمت صباح اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025م، صلاة قداس أحد دخول المسيح أورشليم بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل ببرهمتوش، تحت رئاسة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة.
 

كلمة روحية حول دروس عيد الشعانين

وشارك الأنبا أغاثون في الصلاة القمص عزرا فنجري، وكيل المطرانية، والقمص أبانوب شحاتة، والقس صموئيل سامي، سكرتيري المطرانية، بالإضافة إلى عدد من آباء الكنيسة.

وألقى الأنبا أغاثون كلمة روحية بعنوان “دروس روحية قدمها المسيح في عيد دخوله أورشليم”، حيث تناول خلالها معاني ودرورس هذا العيد في حياة المؤمنين.

 

وفي ختام القداس، هنأ الحضور بمناسبة عيد الشعانين، متمنيًا للجميع عامًا مباركًا ومليئًا بالسلام الروحي.

الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة العذراء مريم أحد الشعانين اورشليم