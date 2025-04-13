الكاثوليك حول العالم يحيون قداس "أحد الشعانين" من ساحة القديس بطرس بروما

شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، احتفالاً مهيباً بقدّاس أحد الشعانين وآلام المسيح ، والذي يُعد مدخلًا رسميًا لأسبوع الآلام في التقويم الليتورجي للكنيسة الكاثوليكية.

حضور الآلاف

ترأس القداس الكاردينال ليوناردو ساندري، وسط حضور الآلاف من المؤمنين والحجاج من مختلف دول العالم، الذين توافدوا لإحياء هذا الحدث الديني الكبير الذي يمهّد الطريق نحو الاحتفال بعيد الفصح.

ويُجسّد هذا القداس ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويُعتبر من أبرز المحطات الروحية التي تعكس عمق الإيمان المسيحي ومعاني التضحية والفداء.