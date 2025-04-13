ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاثوليك حول العالم يحيون قداس "أحد الشعانين" من ساحة القديس بطرس بروما

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، احتفالاً مهيباً بقدّاس أحد الشعانين وآلام المسيح ، والذي يُعد مدخلًا رسميًا لأسبوع الآلام في التقويم الليتورجي للكنيسة الكاثوليكية.

حضور الآلاف

ترأس القداس الكاردينال ليوناردو ساندري، وسط حضور الآلاف من المؤمنين والحجاج من مختلف دول العالم، الذين توافدوا لإحياء هذا الحدث الديني الكبير الذي يمهّد الطريق نحو الاحتفال بعيد الفصح.

ويُجسّد هذا القداس ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويُعتبر من أبرز المحطات الروحية التي تعكس عمق الإيمان المسيحي ومعاني التضحية والفداء.

إذاعة الفاتيكان أحد الشعانين عيد الفصح