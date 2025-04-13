قداس عيد الشعانين بكنيسة برهمتوش وسط أجواء روحية

أُقيم صباح اليوم الأحد قداس عيد الشعانين بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية برهمتوش التابعة لإيبارشية المنصورة، وذلك وسط أجواء من الفرح الروحي والاحتفال الشعبي.

وشارك فيها عدد كبير من أبناء الكنيسة من مختلف الأعمار، حاملين سعف النخيل والزهور، في تقليد كنسي يُجسد دخول السيد المسيح إلى أورشليم وسط هتافات “أوصنا لابن داود”.

وتزيّنت الكنيسة بالسعف والورود، فيما نظم الشمامسة الزفة التقليدية بألحان أحد الشعانين، مرتدين الزي الطقسي، وسط تفاعل كبير من المصلين.

ويُعد أحد الشعانين بداية أسبوع الآلام، والذي تستعد له الكنيسة بسلسلة من الصلوات والتسابيح والتأملات في آلام المسيح وصولًا إلى عيد القيامة المجيد.