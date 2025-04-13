كلاسيكو مصري.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي غريمه التقليدي الزمالك فى الخامسة مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة أفريقيا للأندية التي تقام فى نيجيريا.

ويتطلع فريق سيدات الأهلي بقيادة المدير الفنى إبراهيم فخر الدين للعودة لمنصة التتويج الأفريقية واستعادة اللقب متسلحا بالروح المعنوية الكبيرة بعد التتويج بلقبي الدوري والسوبر المحلي.

في المقابل يسعى فريق الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد فتحي للاحتفاظ باللقب الافريقي للمرة الثالثة على التوالي، متسلحا بالروح المعنوية الكبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي.

مشوار فريق طائرة الأهلي

تأهل فريق الأهلي إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيرسوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

قائمة فريق سيدات الأهلي

تضم قائمة فريق طائرة سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

مشوار فريق سيدات الزمالك

صعد فريق طائرة سيدات الزمالك إلى النهائي في حملو الدفاع عن اللقب بعد الفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك "حامل اللقب" إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 .

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 وعلى بطل نيجيريا بنفس النتيجة واختتم دور المجموعات بالفوز على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

قائمة فريق طائرة سيدات الزمالك

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: مريم متولي، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، نورا عزمي، داليا المرشدي، شروق فؤاد، أيسل نديم، ندى مرجان، سابين عابد، هنا المصري، نهي عادل، تقي مدحت، بسنت محمد.