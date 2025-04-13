البطريرك يونان يحتفل بقداس أحد الشعانين في كنيسة مار بهنام وسارة – الفنار

احتفل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، بالقداس الإلهي صباح اليوم بمناسبة أحد الشعانين، وذلك في كنيسة مار بهنام وسارة في منطقة الفنار – لبنان، بمشاركة حشد من المؤمنين.

أجواء من الفرح

تخلّل الاحتفال الطقسي التطواف التقليدي بسعف النخيل، وسط أجواء من الفرح والروحانية، إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

وألقى البطريرك عظة ركّز فيها على معاني العيد الروحية، داعيًا إلى السلام والمحبة في القلوب والرجاء في زمن الأزمات.

يأتي هذا الاحتفال في إطار التقاليد الكنسية العريقة التي يحييها أبناء الطائفة السريانية، حيث يشكل أحد الشعانين محطة إيمانية بارزة في مسيرة الأسبوع المقدس.