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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أجواء إيمانية في عيد الشعانين بكنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك

ارشيف
ارشيف
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احتفلت صباح اليوم كنيسة مار الياس الحي للروم الملكيين الكاثوليك في دير القمر، بعيد الشعانين، حيث ترأس رئيس الرعية الأب جوزيف أبي عون القداس الاحتفالي. 

مشاركة واسعة

وشارك في القداس حشد من أبناء البلدة والفاعليات المحلية، وألقى الأب أبي عون عظة ركزت على معنى المناسبة وأهمية الصوم في حياة المؤمنين.

كما ترأس الأرشمندريت نعمان قزحيا قداسين في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في دير القمر، بمشاركة أبناء الرعية. شهدت الكنيسة حضورًا لافتًا من المؤمنين الذين شاركوا في الصلوات والتراتيل، معبرين عن فرحتهم بهذا العيد المبارك.

تُظهر هذه الاحتفالات التزام المجتمع المحلي بتقاليدهم الدينية والثقافية، وتُعزز الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة.

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