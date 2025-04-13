مسيرة الشعانين في بغديدا.. احتفال إيماني يجمع الكبار والصغار

تُعد مسيرة الشعانين في بغديدا (قره قوش) حدثًا دينيًا واجتماعيًا بارزًا، يعكس التقاليد المسيحية العريقة في المنطقة.

تقام هذه المسيرة في الأحد الذي يسبق عيد القيامة، المعروف بأحد السعانين، إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

تفاصيل المسيرة:

انطلاق المسيرة: تبدأ المسيرة من أمام كنيسة الطاهرة الكبرى، حيث يتجمع الأهالي حاملين أغصان الزيتون (المعروفة محليًا بـ”سوكي”)، استعدادًا للجولة التقليدية حول البلدة.

انواع المشاركة: تتقدم المسيرة صليب المسيح ، يليه تلاميذ المدارس، كشافة السريان، طلبة المراحل الدراسية المختلفة، أجواق الكنائس، جماعات الخدمة الكنسية، والأخويات الدينية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة، الرهبان، والراهبات.

مسار المسيرة:

تسير المسيرة عبر شوارع البلدة، متوقفة عند عدة كنائس تاريخية لأداء صلوات وتراتيل خاصة بكل موقع، مما يعزز الروابط الروحية والثقافية بين الأهالي.

الانشطه المصاحبة: بالإضافة إلى الصلوات والتراتيل، يتم توزيع الحنطة المحمصة (المعروفة بـ”خطي قليي”) على المشاركين، وهي تقليد محلي مميز يتم تحضيره خصيصًا لهذه المناسبة.

تُختتم المسيرة عادةً في كنيسة مار يوحنا، حيث يُلقي راعي الأبرشية كلمة المناسبة، وتُقدَّم البركة الختامية للمشاركين.

تُعَدُّ مسيرة الشعانين في بغديدا تعبيرًا عن الإيمان العميق والتلاحم الاجتماعي بين أبناء البلدة، وتُسهم في تعزيز الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.