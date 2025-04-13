الاتصالات تستجيب لحلم طالبة كفيفة بأسيوط: "لاب توب" ومنحة تدريبية لتعلم البرمجة

في استجابة إنسانية سريعة، سلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطالبة سوريا أشرف عبد النبي، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين في أسيوط، جهاز حاسب محمول "لاب توب" مزودًا بالبرمجيات المناسبة لذوي الإعاقة البصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بعد طلب تقدمت به الطالبة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الخميس الماضي.

منحة تدريبية في البرمجة ضمن مبادرة "أجيال مصر الرقمية"

لم تكتف الوزارة بتسليم الجهاز فحسب، بل أعلنت أيضًا عن تقديم منحة تدريبية مجانية للطالبة في مجال البرمجة، لتلتحق بالدورات الصيفية المخصصة لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة "أجيال مصر الرقمية"، بما يمهد لها طريقًا واعدًا نحو مستقبل رقمي يحقق طموحاتها.

دعم القيادة السياسية للموهوبين من ذوي الهمم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أشاد بإرادة الطالبة أثناء لقائه بها، موجّهًا بسرعة الاستجابة لمطلبها، ليؤكد على الدعم المستمر الذي توليه الدولة لأصحاب الهمم والموهوبين، وتوفير الأدوات التي تعزز قدراتهم وتساعدهم على الاندماج وتحقيق الذات.

سوريا: "حسيت إن حلمي بقى في إيدي"

عبّرت الطالبة سوريا عن سعادتها الكبيرة، مؤكدة أنها لم تتخيل أن تتحقق أمنيتها في أيام قليلة بعد لقائها رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن حصولها على "لاب توب" ومنحة لتعلم البرمجة خطوة كبيرة نحو مستقبل لطالما حلمت به