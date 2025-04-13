كنيسة مارت شموني في برطلي تحتفل بأحد الشعانين وسط حضور واسع وأجواء روحانية

أقامت كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في بلدة برطلي، صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قداس (أحد الشعانين)، وسط أجواء إيمانية مميزة شارك فيها جمع غفير من المؤمنين من أهالي البلدة والمناطق المجاورة.

طقوس مهيبة ودورة الشعانين

بدأ القداس بترانيم الشـعانين وطقس دورة دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث طاف الكهنة والشعب في أرجاء الكنيسة وهم يحملون سعف النخيل وأغصان الزيتون مردّدين هتاف “أوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب”، في مشهد رمزي يعيد تمثيل دخول السيد المسيح إلى المدينة المقدسة.

أجواء فرح روحي وحضور واسع

ازدانت الكنيسة بالسعف والورود، وحرص الأهالي على تزيين الأطفال بتيجان من السعف في تقليد سنوي محبّب. كما شهد القداس مشاركة متميزة من فرق الشمامسة والكشافة الذين نظموا حركة الدخول والخروج وأشرفوا على ترتيب المصلين داخل الكنيسة.

دعوة للتوبة والاستعداد لأسبوع الآلام

وفي كلمته الروحية، أشار الأب الكاهن إلى أن عيد الشعانين ليس مجرد احتفال، بل هو بداية أسبوع الآلام، ودعوة للتأمل في محبة المسيح والتوبة القلبية، استعدادًا لاستقبال فرح القيامة.

أحد الشعانين.. من أهم المناسبات الطقسية

ويعتبر أحد الشعانين من أهم الأعياد في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، حيث يُحتفل به قبل أسبوع من عيد القيامة المجيد، ويُعرف بطقوسه الغنية بالرموز الروحية التي تعكس عمق الإيمان المسيحي وتمسك الشعب بتقليده الكنسي العريق.