السعودية تدعو لحماية المدنيين في السودان وتنفيذ إعلان جدة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة واستنكارها للهجمات التي استهدفت مخيمات النازحين في محيط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان، والتي شملت مخيمَي زمزم وأبوشوك، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المملكة ترفض بشكل قاطع هذه الاعتداءات غير الإنسانية، مشددة على أهمية وقف استهداف المدنيين فورًا، وتوفير الحماية اللازمة لهم، إلى جانب ضمان سلامة العاملين في المجالين الإغاثي والإنساني.

كما جددت المملكة تأكيدها على أهمية الالتزام بما تم التوقيع عليه في "إعلان جدة" لحماية المدنيين في السودان، الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، والذي ينص على عدد من المبادئ الإنسانية الأساسية التي يتعين احترامها من جميع الأطراف المتصارعة داخل الأراضي السودانية.

وقدمت وزارة الخارجية السعودية خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية المتفاقمة.