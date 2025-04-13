الرئيس الصيني ونظيره الإندونيسي يتبادلان التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال شي -في رسالته التي نشرتها صحيفة جلوبال تايمز الصينية- إن الصين وإندونيسيا -بصفتهما جارتين قريبتين عبر البحر وشريكتين جيدتين تتشاركان مستقبلا مشتركا- وقفتا معا في السراء والضراء وتعاونتا بصدق على مدى السنوات الـ 75 الماضية، محققتين تقدما ملحوظا في العلاقات الثنائية ومعززتين صداقة راسخة الجذور بين الشعبين.

وأشار الرئيس الصيني إلى اجتماعيه مع برابوو العام الماضي، إذ اتفق الجانبان خلالهما على دعم كل منهما بحزم لرؤى التنمية الخاصة بالآخر، والمضي قدما في مسارات التحديث الخاصة بكل منهما، وبناء مجتمع صيني-إندونيسي ذي مستقبل مشترك وتأثير إقليمي وعالمي، بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

وأكد شي أن التعاون بين الصين وإندونيسيا، باعتبارهما دولتين ناميتين رئيسيتين وعضوين مهمين في الجنوب العالمي، يحمل أهمية استراتيجية وتأثيرا عالميا.

من جانبه، قدّم برابوو، نيابة عن حكومة وشعب إندونيسيا، خالص التهاني للرئيس شي جين بينج والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإندونيسيا، مؤكدا أن البلدين تتمتعان بصداقة راسخة وشراكة قوية وحيوية.

