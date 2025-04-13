شعانين مباركة من قلب القدس.. أديب جودة الحسيني يوجه رسالة أمل ومحبة من كنيسة القيامة

في مشهد يفيض روحانية وأملاً، ومع أصوات التهاليل التي تصدح بـ”هوشعنا”، وأغصان الزيتون والسعف ترفرف في أيادي المؤمنين، تحتفل كنيسة القيامة في القدس الشريف بعيد الشعانين، ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ملكاً للسلام والمحبة.

امين مفتاح كنيسه القيامة يروي المشهد

بهذه المناسبة المباركة، وجّه أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة، رسالة تهنئة ومعايدة، حمَلَت في طياتها مشاعر الإيمان العميقة والدعوة الصادقة للسلام والوحدة. وقال الحسيني:

“في هذا اليوم المقدس، نحتفل بانتصار الروح، ونستقبل رسالة الخلاص والمحبة، التي تجدد في قلوبنا الإيمان والرجاء.”

اجواء كنسيه

من باحة الكنيسة التي تقف شامخة وسط تحديات الزمان، عبّر الحسيني عن اعتزازه بأبناء الشعب المسيحي في الأرض المقدسة، مثمّناً صمودهم وإصرارهم على مواصلة الشهادة للسلام في موطن القيامة.

“رغم الصعوبات، ما زال أبناء شعبنا يحملون شعلة الإيمان، وينثرون رسالة المحبة في كل ركن من أركان هذه الأرض المباركة.”

اقدس الاماكن المسيحيه

وأكد الحسيني، الذي يحمل مسؤولية تاريخية كأمين لمفتاح أقدس المواقع المسيحية، أن هذه المناسبة تشكّل دعوة جماعية للرجاء والتجدد، قائلاً:

“أصلي أن يعم السلام في قلوب الناس، وأن تكون شعانين هذا العام بداية خير وبركة، تعيد الطمأنينة إلى القدس والعالم.”

واختتم رسالته بمعايدة قلبية صادقة:“كل عام وأنتم بألف خير، شعانين مباركة، ومحبة القيامة تملأ قلوبكم نوراً وسلاماً.”