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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا غبريال يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية السيدة العذراء ببني سويف

ارشيف
ارشيف
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ترأس  الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، صباح اليوم الأحد، قداس عيد “أحد الشعانين” بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة بني سويف، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشعب القبطي الذي توافد منذ الصباح الباكر للمشاركة في طقوس هذا اليوم المقدس.

طقوس مهيبة ودورة الشعانين

بدأت صلوات القداس بطقس دورة الشعانين داخل الكنيسة، حيث حمل الكهنة والمصلون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وسط ترانيم “أوصنا في الأعالي” التي تميز هذا العيد. وأُقيم القداس وسط أجواء روحانية مهيبة داخل الكاتدرائية، التي تزيّنت أيقوناتها ومداخلها بالسعف والزينة الرمزية.

الأنبا غبريال: المسيح يدخل قلوبنا اليوم كما دخل أورشليم


وألقى الأنبا غبريال كلمة روحية تحدث فيها عن معاني المناسبة، مؤكدًا أن “أحد الشعانين هو عيد دخول المسيح إلى أورشليم، لكنه أيضًا دعوة لكل منا أن يفتح قلبه ليسكن فيه المسيح بمحبة وسلام”.

استعداد لأسبوع الآلام

يُعد أحد الشعانين بداية أسبوع الآلام في الكنيسة القبطية، وهو أسبوع مخصص للتأمل في آلام السيد المسيح، وصولًا إلى الجمعة العظيمة وقيامة الرب. وتستعد الكنائس في الإيبارشية لإقامة صلوات البصخة المقدسة طوال الأسبوع، بمشاركة شعبية واسعة.

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