السفير الروسي في لندن: موسكو لا تشكل أي تهديد للمملكة المتحدة

قال السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد، إن روسيا لا تشكل أي تهديد للمملكة المتحدة.



وكانت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية قد نشرت تقريرا في السادس من أبريل بشأن مخاوف الحكومة البريطانية من أنه في حال نشوب مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، فربما تلحق موسكو أضرارا بالكابلات التي تربط المملكة المتحدة بأوروبا القارية، كما اتهمت الصحيفة موسكو بمحاولات تعقب الغواصات الاستراتيجية للمملكة.

وأضاف السفير الروسي -حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "لن أنكر ذلك، لكنني أتساءل عما إذا كانت لدينا مصلحة حقيقية في تعقب جميع الغواصات البريطانية التي تحمل رؤوسا نووية قديمة جدا.. كل هذه التهديدات مبالغ فيها للغاية".

ومضى قائلا: "أنفي وجود أي تهديدات للمملكة المتحدة، هذا التهديد مختلق، وقطعا لا يوجد أي تهديد من روسيا للمملكة المتحدة".